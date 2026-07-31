Trippeldyse, 030
Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for suging og påføring av rengjøringsmiddel.
Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetningsfri. Praktisk valg av høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|30
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3