Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetningsfri. Praktisk valg av høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel.