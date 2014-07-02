Praktisk trippeldyse med forskjellige dyser designet for rask og enkel omkobling ved å dreie dysen. Følgende dyser er tilgjengelige: Høytrykksblyantstråle, høytrykksflatstrålestråle (25°) og lavtrykksflatstrålestråle (40°; manuell justering nødvendig). For høytrykksspylere med injektorer, lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling: M18 x 1,5.