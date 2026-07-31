Trippeldyse, 043
Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Tilkobling M 18 x 1,5.
Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetter ikke. Praktisk valg av høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Tilkobling M 18 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|43
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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