Trippeldyse, 043

Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Tilkobling M 18 x 1,5.

Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetter ikke. Praktisk valg av høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Tilkobling M 18 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Dysestørrelse ( ) 43
Temperatur (°C) maks. 80
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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