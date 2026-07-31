Trippeldyse, 045
Manuell omkobling av trippeldyse med dyse i rustfritt stål. Robust, slitesterk og smussbestandig. Enkel stråleveksling mellom høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle med kraftdysekontur (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektorer; lavtrykksflatstråle for oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Koblingsstykke M 18 × 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dysestørrelse ( )
|45
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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