Trippeldyse, 050

Hurtig og lett skifte av dyse ved å overkaste dyse. Velg fra høytrykk punktstråle, høytrykk flatstråle og lavtrykk flatstråle. Maskinens injektor gir kjemikalie når man velger å bruke lavtrykk flatstråle. Anslutningen er M18 x 1.5.

Praktisk trippeldyse med forskjellige dyser designet for rask og enkel omkobling ved å dreie dysen. Følgende dyser er tilgjengelige: Høytrykksblyantstråle, høytrykksflatstrålestråle (25°) og lavtrykksflatstrålestråle (40°, manuell justering nødvendig). For høytrykksspylere med injektorer, lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kontakt: M18 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 50
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
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