Trippeldyse, 050
Hurtig og lett skifte av dyse ved å overkaste dyse. Velg fra høytrykk punktstråle, høytrykk flatstråle og lavtrykk flatstråle. Maskinens injektor gir kjemikalie når man velger å bruke lavtrykk flatstråle. Anslutningen er M18 x 1.5.
Praktisk trippeldyse med forskjellige dyser designet for rask og enkel omkobling ved å dreie dysen. Følgende dyser er tilgjengelige: Høytrykksblyantstråle, høytrykksflatstrålestråle (25°) og lavtrykksflatstrålestråle (40°, manuell justering nødvendig). For høytrykksspylere med injektorer, lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kontakt: M18 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|50
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.