Trippeldyse, 050

Trippeldyse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For høytrykksspylere med injektor, lavtrykksflatstråledyse for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling M 18x1,5.

Trippeldyse med manuell dysebytte. Robust, slitesterk og tetter ikke. Praktisk omkobling mellom høytrykkspentstråle (0°), høytrykksflatstrålestråle (25°) eller lavtrykksflatstrålestråle (40°). For høytrykksspylere med injektor; lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling M 18 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Dysestørrelse ( ) 50
Temperatur (°C) maks. 80
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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