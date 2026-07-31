Trippeldyse, 055

Manuell omkobling av trippeldyse med dyse i rustfritt stål. Robust, slitesterk og smussbestandig. Enkel stråleveksling mellom høytrykkspunktstråle (0°), høytrykksflatstråle med kraftdysekontur (25°) og lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektorer brukes lavtrykksflatstråle til oppsuging og påføring av rengjøringsmiddel. Koblingsstykke M 18 x 1,5