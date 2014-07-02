Trippeldyse, 060

Rask og enkel strålebytte ved å rotere dysen. Valg mellom høytrykkspunktstråle, høytrykksflatstråle (25°) med powerdysekontur, manuell omkobling til lavtrykksflatstråle (40°). For maskiner med injektorer brukes lavtrykksflatstrålen til fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. M18 x 1,5-tilkobling.

Praktisk trippeldyse med forskjellige dyser designet for rask og enkel omkobling ved å dreie dysen. Følgende dyser er tilgjengelige: Høytrykksblyantstråle, høytrykksflatstrålestråle (25°) med kraftdyse og lavtrykksflatstrålestråle (40°, manuell justering). For høytrykksspylere med injektorer, lavtrykksflatstrålestråle for fjerning og påføring av rengjøringsmiddel. Kobling: M18 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 60
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
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