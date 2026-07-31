Trykkreduksjonssett, 1/2 tomme
For montering på Home Base til våre tørrisblåsere med L2P-teknologi: festesett med trykkreduksjonsventil, vannseparator og oljeseparator. Dysetrykket justeres på maskinen etter behov.
Med noen få enkle trinn kan du justere dysetrykket på selve maskinen for å tilpasse det aktuelle bruksområdet med festesettet, som er utviklet for enkel ettermontering på Home Base-enheten til våre tørrisblåsere med L2P-teknologi. Takket være den integrerte trykkreduksjonsventilen kan trykket justeres over et bredt område, mellom 0,5 og 10,0 bar, og det kan også låses i posisjon. Trykktapene er ekstremt lave. En syklonseparator, samt et filter for vann og oljer, garanterer at driften alltid er sikker, selv om trykkluften som tilføres utenfra er av dårligere kvalitet. For ekstra bekvemmelighet kan fyllenivået enkelt leses av fra utsiden når som helst, og tømmefunksjonen er halvautomatisk.
Egenskaper og fordeler
Regulering av blåsetrykket
- Tørrisblåsingens slitestyrke er justerbar.
- Gir allsidige bruksmuligheter.
Filtrering av trykkluften
- Sikker drift takket være filter, samt vann- og oljeutskiller.
Enkel montering
- Også enkel å montere og demontere for ufaglærte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 210 x 285
Bruksområder
- Allsidige bruksområder i industrielle omgivelser, f.eks. for rengjøring av produksjonsanlegg
- For rengjøring av møbeltrekk og tekstiler
- For rengjøring av kontrollskap, elektriske komponenter og kontrollelementer
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere