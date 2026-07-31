Med noen få enkle trinn kan du justere dysetrykket på selve maskinen for å tilpasse det aktuelle bruksområdet med festesettet, som er utviklet for enkel ettermontering på Home Base-enheten til våre tørrisblåsere med L2P-teknologi. Takket være den integrerte trykkreduksjonsventilen kan trykket justeres over et bredt område, mellom 0,5 og 10,0 bar, og det kan også låses i posisjon. Trykktapene er ekstremt lave. En syklonseparator, samt et filter for vann og oljer, garanterer at driften alltid er sikker, selv om trykkluften som tilføres utenfra er av dårligere kvalitet. For ekstra bekvemmelighet kan fyllenivået enkelt leses av fra utsiden når som helst, og tømmefunksjonen er halvautomatisk.