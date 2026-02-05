Turbo møbelmunnstykke

Dette møbelmunnstykket gjør at støvsugeren kommer til og fjerner smuss lettere. Egnet for rengjøring av sofaer, møbeltrekk, sofaer, tekstiler osv.

Passer for: VC 6100 , VC 6200 , VC 6300 og DS 5600.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Standard nominell bredde (mm) 35
Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 165 x 67
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Møbeltrekk
  • Bilinteriør
  • Bilseter