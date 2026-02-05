Turbo møbelmunnstykke
Dette møbelmunnstykket gjør at støvsugeren kommer til og fjerner smuss lettere. Egnet for rengjøring av sofaer, møbeltrekk, sofaer, tekstiler osv.
Passer for: VC 6100 , VC 6200 , VC 6300 og DS 5600.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Standard nominell bredde (mm)
|35
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Møbeltrekk
- Bilinteriør
- Bilseter