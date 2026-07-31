Turbobørste damp
Kärcher dampturbobørste har stor yteevne og fjerner effektivt fastsittende skitt. Sammenliknet med standard dyse med rundbørste, vil dampturbobørsten fjerne smusset på halve tiden. Her utnyttes egenskapene i pulseringen og vibrasjonen som dampturbobørsten gir.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Selv gjenstridig smuss
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Vask
- Armaturer
- Arbeidsflater på kjøkkenet
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