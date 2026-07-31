Turbobørste damp

Kärcher dampturbobørste har stor yteevne og fjerner effektivt fastsittende skitt. Sammenliknet med standard dyse med rundbørste, vil dampturbobørsten fjerne smusset på halve tiden. Her utnyttes egenskapene i pulseringen og vibrasjonen som dampturbobørsten gir.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 125 x 45
Bruksområder
  • Selv gjenstridig smuss
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Vask
  • Armaturer
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.