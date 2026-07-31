Med den nye ytelsesdrevne turbodyseen (dysestørrelse 035) er interne effekttap minimert og sprøytekvaliteten betydelig forbedret. Den har en roterende punktstråle for 10 ganger høyere rengjøringskraft. Sammenlignet med forgjengeren oppnår den opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for ekstremt lang arbeidstid. turbodyseen tillater et arbeidstrykk på maks. 180 bar/18 MPa og er egnet for vanntemperaturer opptil 60 °C.