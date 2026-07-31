Turbodyse, 035
Den nye ytelsesrike turbodyseen (dysestørrelse 035) med roterende punktstråle gjør en stor forskjell: opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren.
Med den nye ytelsesdrevne turbodyseen (dysestørrelse 035) er interne effekttap minimert og sprøytekvaliteten betydelig forbedret. Den har en roterende punktstråle for 10 ganger høyere rengjøringskraft. Sammenlignet med forgjengeren oppnår den opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for ekstremt lang arbeidstid. turbodyseen tillater et arbeidstrykk på maks. 180 bar/18 MPa og er egnet for vanntemperaturer opptil 60 °C.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|35
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2