Turbodyse, 040

Keramisk dyse og bærering

turbodyseen med roterende blyantstråle gir 10 ganger bedre rengjøringseffekt. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 40
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
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