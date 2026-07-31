Turbodyse, 040
Med roterende punktstråle for mer effektiv fjerning: den nye ytelsesbaserte turbodyseen med dysestørrelse 040 oppnår opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren.
Den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 040) tilbyr fordelene med minimale interne effekttap og maksimal sprøytekvalitet, noe som muliggjør opptil 50 prosent høyere rengjøring og arealytelse enn forgjengeren. Takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger høyere rengjøringseffekt sammenlignet med konvensjonelle høytrykksdyser ved et arbeidstrykk på maks. 180 bar/18 MPa og en vanntemperatur på opptil 60 °C. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for maksimal arbeidstid.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2