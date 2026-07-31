Den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 040) tilbyr fordelene med minimale interne effekttap og maksimal sprøytekvalitet, noe som muliggjør opptil 50 prosent høyere rengjøring og arealytelse enn forgjengeren. Takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger høyere rengjøringseffekt sammenlignet med konvensjonelle høytrykksdyser ved et arbeidstrykk på maks. 180 bar/18 MPa og en vanntemperatur på opptil 60 °C. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for maksimal arbeidstid.