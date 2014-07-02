Turbodyse, 100

Roterende punktstråle– 10 ganger bedre rengjøringseffekt. Maksimal arbeidstid takket være keramisk dyse/lagerring. Maks. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 100
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
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