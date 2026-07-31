Turbodyse, 170
Roterende punktstråle– 10x rengjøringskraft. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|300
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|170
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
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