Turbodyse, liten, 028
Full kraft mot gjenstridig smuss: Den nye ytelsesbaserte turbodyseen med dysestørrelse 028 oppnår opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren.
Med maks. 180 bar/18 MPa arbeidstrykk og 60 °C vanntemperatur slipper den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 028) løs sin fulle kraft. Takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger høyere rengjøringskraft. Den oppnår også opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren. Interne effekttap er minimert og sprøytekvaliteten er betydelig forbedret. Med keramisk dyse og lagerring for ekstremt lange arbeidstider.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|28
|Str.
|liten
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 57 x 57