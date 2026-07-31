Turbodyse, liten, 030
Mindre effekttap, høyere sprøytekvalitet: Den nye ytelsesrike turbodyseen med dysestørrelse 030 oppnår opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren.
Den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 030) tilbyr konsentrert rengjøringskraft. Interne effekttap er minimert og sprøytekvaliteten er betydelig forbedret – for opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren. Og takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger bedre rengjøringsytelse sammenlignet med konvensjonelle høytrykksdyser. Med keramisk dyse og lagerring for maksimal arbeidstid. For bruk med maks. 180 bar/18 MPa og 60 °C vanntemperatur.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|30
|Str.
|liten
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 57 x 57