Den nye høytytende turbodyseen (dysestørrelse 030) tilbyr konsentrert rengjøringskraft. Interne effekttap er minimert og sprøytekvaliteten er betydelig forbedret – for opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren. Og takket være den roterende punktstrålen oppnår den 10 ganger bedre rengjøringsytelse sammenlignet med konvensjonelle høytrykksdyser. Med keramisk dyse og lagerring for maksimal arbeidstid. For bruk med maks. 180 bar/18 MPa og 60 °C vanntemperatur.