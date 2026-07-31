Sammenlignet med sine forgjengere kan denne rotojeten vaske opptil 50 % større områder på samme tid, og gir et enda bedre rengjøringsresultat. Med keramisk dyse for ekstremt lang levetid. Rotojeten tillater et arbeidstrykk på maks 180 bar/ 18 Mpa og passer for alle temperaturer opptil 60 °C.