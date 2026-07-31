turbodyse, liten, 045
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren: Med den nye ytelsesrike turbodyseen (dysestørrelse 045) er effekttapene minimert og sprøytekvaliteten maksimert.
En kraftpakke i en liten dyse: Den effektive turbodyseen (dysestørrelse 045) oppnår 10 ganger bedre rengjøringseffekt sammenlignet med konvensjonelle dyser – takket være den roterende punktstrålen. Og sammenlignet med forgjengeren oppnår den opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60 °C vanntemperatur fjerner den selv det mest gjenstridige smusset. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for ekstra lang arbeidstid.
Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
- Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
- Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
- Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
- Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
- Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|180
|Trykk (bar)
|maks. 180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Dysestørrelse ( )
|45
|Str.
|liten
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3