En kraftpakke i en liten dyse: Den effektive turbodyseen (dysestørrelse 045) oppnår 10 ganger bedre rengjøringseffekt sammenlignet med konvensjonelle dyser – takket være den roterende punktstrålen. Og sammenlignet med forgjengeren oppnår den opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60 °C vanntemperatur fjerner den selv det mest gjenstridige smusset. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for ekstra lang arbeidstid.