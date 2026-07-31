turbodyse, liten, 045

Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren: Med den nye ytelsesrike turbodyseen (dysestørrelse 045) er effekttapene minimert og sprøytekvaliteten maksimert.

En kraftpakke i en liten dyse: Den effektive turbodyseen (dysestørrelse 045) oppnår 10 ganger bedre rengjøringseffekt sammenlignet med konvensjonelle dyser – takket være den roterende punktstrålen. Og sammenlignet med forgjengeren oppnår den opptil 50 prosent høyere rengjørings- og arealytelse. Med maks. 180 bar/18 MPa og 60 °C vanntemperatur fjerner den selv det mest gjenstridige smusset. Med keramisk dyse og keramisk lagerring for ekstra lang arbeidstid.

Egenskaper og fordeler
Opptil 50 % høyere rengjørings- og områdeytelse enn forgjengeren
  • Enorm tidsbesparelse.
Minimalisert effekttap og forbedret sprøytekvalitet
  • Forbedret rengjøringskraft for fjerning av gjenstridig smuss.
Den roterende punktstrålen på den roterende dysen kombinerer fordelene med en punktstråle og en flatstråle
  • Høy rengjøringskraft samt høy ytelse for arealer.
Keramisk dyse og keramisk lagerring
  • Maksimal levetid.
Kraftig rengjøringsytelse
  • Fjerner raskt gjenstridig smuss.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 180
Trykk (bar) maks. 180
Temperatur (°C) maks. 60
Dysestørrelse ( ) 45
Str. liten
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3