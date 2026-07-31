Turbodyse, stor, 090

Roterende punktstråle– 10x rengjøringskraft. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 90
Str. stor
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
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