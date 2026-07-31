Turbodyse, stor, 100

Roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringseffekt. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

turbodyseen med roterende blyantstråle gir 10 ganger bedre rengjøringseffekt. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 300
Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 100
Str. stor
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5