Universal vannfinfilter, 25 μm

Fint vannfilter, maskevidde 25 μm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter maskinen mot små smusspartikler i vannet. Vannvolum opptil 1200 l/t. 3/4" tilkobling, med 1" adapter.

Vannfilteret har en maskevidde på 25 μm og er egnet for maksimale temperaturer på opptil 50 °C. Beskytter maskinen mot små smusspartikler i vannet. For montering på maskinens innløp. Vannvolum opptil 1200 l/t. 3/4"-tilkobling, med 1"-adapter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vanntilførsel (tommer) 3/4″ / 1″
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,5
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