Vått/tørt gulvmunnstykke, Adv, DN 35, bredde 360 ​​mm

For våt-/tørrrengjøring: Adv-gulvmunnstykke i plast med bredde 360 ​​mm og nominell størrelse DN 35. Inkluderer børstestrimler og naler som er enkle å bytte.

Med Adv våt-/tørrmunnstykket i DN 35, laget av robust plast, kan væsker, grovt smuss og fint støv enkelt fjernes. Gulvmunnstykket er 360 millimeter bredt, inkluderer sidehjul og er egnet for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Børstestrimler og naler kan raskt og enkelt byttes med en klips.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall (Stk) 1
Bredde (mm) 360
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 360 x 220 x 90

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