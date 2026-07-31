Vått/tørt gulvmunnstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm
For våt-/tørrrengjøring: Adv-gulvmunnstykke i plast med bredde 360 mm og nominell størrelse DN 35. Inkluderer børstestrimler og naler som er enkle å bytte.
Med Adv våt-/tørrmunnstykket i DN 35, laget av robust plast, kan væsker, grovt smuss og fint støv enkelt fjernes. Gulvmunnstykket er 360 millimeter bredt, inkluderer sidehjul og er egnet for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Børstestrimler og naler kan raskt og enkelt byttes med en klips.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|360
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 220 x 90
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