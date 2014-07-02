Vått/tørt gulvmunnstykke, aluminium, DN 35, bredde 370 mm
For våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher: gulvmunnstykke i aluminium (DN 35) med en bredde på 370 mm, inkludert børstelister og naler som er enkle å bytte.
Vått/tørt gulvmunnstykke i aluminium i nominell størrelse DN 35 med en bredde på 370 millimeter og sidehjul. Naler og børstelister kan raskt og enkelt byttes med en klips. Munnstykket er ideelt for fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|370
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 200 x 85
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