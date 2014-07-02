Vått/tørt gulvmunnstykke i aluminium i nominell størrelse DN 35 med en bredde på 370 millimeter og sidehjul. Naler og børstelister kan raskt og enkelt byttes med en klips. Munnstykket er ideelt for fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.