For grundig våt- og tørrrengjøring og for fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker: vått/tørt gulvmunnstykke i nominell størrelse DN 35 og med en bredde på 300 millimeter for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Gulvmunnstykket er laget av robust plast og har sidehjul, børstelister og naler.