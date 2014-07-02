Vått/tørt gulvmunnstykke, DN 35, bredde 300 mm

Gulvmunnstykke i plast med ruller, bredde 300 mm og nominell størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og naler. For fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker.

For grundig våt- og tørrrengjøring og for fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker: vått/tørt gulvmunnstykke i nominell størrelse DN 35 og med en bredde på 300 millimeter for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Gulvmunnstykket er laget av robust plast og har sidehjul, børstelister og naler.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall (Stk) 1
Bredde (mm) 300
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) ( ) 300 x 150 x 80

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