Vått/tørt gulvmunnstykke, DN 35, bredde 300 mm
Gulvmunnstykke i plast med ruller, bredde 300 mm og nominell størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og naler. For fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker.
For grundig våt- og tørrrengjøring og for fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker: vått/tørt gulvmunnstykke i nominell størrelse DN 35 og med en bredde på 300 millimeter for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Gulvmunnstykket er laget av robust plast og har sidehjul, børstelister og naler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|300
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) ( )
|300 x 150 x 80
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