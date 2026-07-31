Vått/tørt gulvmunnstykke, DN 40, bredde 360 mm
For våt- og tørrstøvsuging av fint støv, grovt smuss eller væsker: gulvmunnstykke i plast med ruller, 360 mm bredde og nominell størrelse DN 40. Inkluderer børstelister og naler.
For fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher: våt-/tørrmunnstykke i DN 40 laget av robust plast med en bredde på 360 millimeter, børstelister, naler og sidevalser.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|360
|Farge
|Grå
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|370 x 190 x 75
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Kompatible maskiner
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