Vått/tørt gulvmunnstykke, DN 40, bredde 360 ​​mm

For våt- og tørrstøvsuging av fint støv, grovt smuss eller væsker: gulvmunnstykke i plast med ruller, 360 mm bredde og nominell størrelse DN 40. Inkluderer børstelister og naler.

For fjerning av fint støv, grovt smuss eller væsker med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher: våt-/tørrmunnstykke i DN 40 laget av robust plast med en bredde på 360 millimeter, børstelister, naler og sidevalser.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 40
Antall (Stk) 1
Bredde (mm) 360
Farge Grå
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 370 x 190 x 75

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