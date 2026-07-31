Valsebørste 500 medium

Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.

Egenskaper og fordeler
Rengjøring uten striper tett inntil kanten
  • Bust på siden som gir beskyttende demping og gjør det mulig å rengjøre tett inntil kanten.
  • Rengjøring uten striper, takket være diagonale børster midt i børsten.
Intuitiv fargekoding
  • Fargekoding gjør det enklere å velge riktig børstetilbehør.
Mekanisme for hurtigbytte
  • Hurtig bytte av børste for enkel tilpasning til rengjøringsoppgaven.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) 40
Farge Rød
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7

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Bruksområder
  • For rengjøring av fasader med overflater av naturstein, murpuss eller tre
  • For rengjøring av rullesjalusier og persienner
  • For rengjøring av tekstiler og membranfolier