Vannfinfilter, 100 μm, R 1"
Finmasket vannfilter, 100 μm, maks. temperatur 60 °C. Kobles til høytrykksspyler. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 1".
Finmasket vannfilter 100 μm, egnet for temperaturer opptil maks. 60 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Kobles til høytrykksspyleren. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 1".
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vanntilførsel (tommer)
|1″
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
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- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
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