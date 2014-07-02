Vannfinfilter, 100 μm, R 1"

Finmasket vannfilter, 100 μm, maks. temperatur 60 °C. Kobles til høytrykksspyler. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 1".

Finmasket vannfilter 100 μm, egnet for temperaturer opptil maks. 60 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Kobles til høytrykksspyleren. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 1".

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vanntilførsel (tommer) 1″
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
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