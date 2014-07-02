Vannfinfilter, med adapter

Finmasket vannfilter, 125 μm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 3/4", med adapter, 1".

Finmasket vannfilter 125 μm, egnet for temperaturer opptil maks. 50 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Kobles til høytrykksspyler. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 3/4", med adapter, 1".

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vanntilførsel (tommer) 3/4″ / 1″
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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