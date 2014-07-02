Vanntilførselsslange
NW 19 R1" / R1", opptil 85 °C
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|7,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
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