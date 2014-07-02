Vario Power strålerør VP 120 for K2
Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.
Vario-power strålerør med trykkontrol fra lavt til høyt trykk. Ideell for rengjøring av små områder rundt huset og i hagen. Passer til rengjøring av husvegger, inngangsparti, gjerder og biler. Passer til Kärcher høytrykkspylere i K2-serien.
Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
- Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Lavt trykk ved påføring av rengjøringsmidler
- Kontinuerlig justerbar trykkregulering
Tidsbesparende
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Fasade
- Hage- og steinmurer
- Stier
- Gjerder
- Områder rundt hjem og hage