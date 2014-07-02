Vario Power strålerør VP 120 for K2

Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.

Vario-power strålerør med trykkontrol fra lavt til høyt trykk. Ideell for rengjøring av små områder rundt huset og i hagen. Passer til rengjøring av husvegger, inngangsparti, gjerder og biler. Passer til Kärcher høytrykkspylere i K2-serien.

Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Lavt trykk ved påføring av rengjøringsmidler
  • Kontinuerlig justerbar trykkregulering
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 445 x 42 x 42
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Fasade
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
  • Gjerder
  • Områder rundt hjem og hage