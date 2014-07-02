Vario Power strålerør VP 145 S K2 - K4
Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.
Vario-power strålerør med trykkontrol. Kan justeres 360° og er ideell for rengjøring av områder det er vanskelig å nå. Passer til Kärcher høytrykkspylere i K2 - K4-serien.
Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
- Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Tidsbesparende
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Fleksibelt ledd
- Justerbar dyse 360°
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Rengjøring av hjulbuene på bilen
- Blomsterpotter- og krukker
- Søppelkasser