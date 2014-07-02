Vario Power strålerør VP 145 S K2 - K4

Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.

Vario-power strålerør med trykkontrol. Kan justeres 360° og er ideell for rengjøring av områder det er vanskelig å nå. Passer til Kärcher høytrykkspylere i K2 - K4-serien.

Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Fleksibelt ledd
  • Justerbar dyse 360°
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 166 x 42 x 62
Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Rengjøring av hjulbuene på bilen
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Søppelkasser