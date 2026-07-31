Variodyse 0-90 grader, 050
Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.
Kärchers variabelvinkeldyse for høytrykksstrålevinkeljustering mellom 0° og 90°. For enkel justering til alle typer smuss og overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|50
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
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