Variodyse 0-90 grader, 055

Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.

Kärchers variabelvinkeldyse for høytrykksstrålevinkeljustering mellom 0° og 90°. For enkel justering til alle typer smuss og overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 55
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
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