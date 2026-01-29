VarioPower strålerør Full Control for K2 - K3
For Kärcher høytrykksspylere K2 - K3. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.
Ideell for rengjøring av mindre områder rundt hjemmet og i hagen, som for eksempel vegger, gjerder, overflater og kjøretøy. Passer alle Kärchers høytrykksspylere i klassen K2 - K3.
Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
- Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Lavtrykks vaskemiddeldyse
- Trinnløs regulerbar trykkjustering.
Tidsbesparende
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|448 x 45 x 45
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Fasade
- Hage- og steinmurer
- Stier
- Gjerder
- Områder rundt hjem og hage