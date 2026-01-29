VarioPower strålerør Full Control for K4 - K5

For Kärcher høytrykksspylere K4 - K5. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.

Ideell for rengjøring av mindre områder rundt hjemmet og i hagen, som for eksempel vegger, gjerder, overflater og kjøretøy. Passer alle Kärchers høytrykksspylere i klassen K4 - K5.

Egenskaper og fordeler
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Lavtrykks vaskemiddeldyse
  • Trinnløs regulerbar trykkjustering.
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 448 x 46 x 46

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Fasade
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
  • Gjerder
  • Områder rundt hjem og hage
