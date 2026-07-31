Varmevekslerkonverteringssett
Konverteringssett for å øke isproduksjonen til standard L2P. Etter installasjon av dette konverteringssettet produserer maskinen ca. 50 % mer tørris.
Konverteringssett for å øke isproduksjonen til standard L2P. Etter installasjon av dette konverteringssettet produserer maskinen omtrent 50 prosent mer tørris. Dette betyr at rengjøringsytelsen til en standard L2P kan økes med rundt 50 prosent.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|660 x 275 x 175