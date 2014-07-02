Veggfeste i rustfritt stål

Svingbart veggfeste laget av høykvalitetsstål (for 2.641-866). Dette gir maksimal fleksibilitet og komfort ved arbeid med høytrykksslangen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 1,8
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