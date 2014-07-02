Vendedyse
Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..
Rulldyseholder for kontaktløs omkobling fra penstråle til flatstrålestråle samt lavtrykksinnsprøytning av rengjøringsmiddel via riflet mutter. Uten dyseinnsats. (Ekstra typespesifikk kraftdyse).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HG 64
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/16-4 MX
- HD 600
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20 -4M med EASY!Lock, 400 V
- HD 9/20-4 M
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 11/18-4 S anniversary edition
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
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- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
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- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
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- HDS 695-4 M Eco
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- HDS 7/16-4 C anniversary edition
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- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
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- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
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- HDS 801 E 24 KW
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- HDS 9/17-4 C
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- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- PRO HD 600
- ProHD 200
- ProHD 400