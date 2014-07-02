Vendedyse

Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..

Rulldyseholder for kontaktløs omkobling fra penstråle til flatstrålestråle samt lavtrykksinnsprøytning av rengjøringsmiddel via riflet mutter. Uten dyseinnsats. (Ekstra typespesifikk kraftdyse).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
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