Den vinklede dysen avbøyer strålen med 90°, noe som gjør den ideell for rengjøring av komplekse strukturer, fordypninger og svært vinklede områder. Denne dysen er i stor grad laget av plast ved hjelp av den innovative 3D-printprosessen. Dette eliminerer begrensningene ved konvensjonelle produksjonsmetoder, og dysen oppnår optimal rengjøringsytelse. Dysen kan enkelt forlenges ved hjelp av de separat tilgjengelige forlengelsene for vinklede dyser.