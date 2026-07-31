Vinkeldyse kort L2P Ø4mm / 90°
I den vinklede dysen avbøyes strålen sidelengs med 90°. Den er spesielt egnet for rengjøring av komplekse strukturer, fordypninger og områder med høy vinkling.
Den vinklede dysen avbøyer strålen med 90°, noe som gjør den ideell for rengjøring av komplekse strukturer, fordypninger og svært vinklede områder. Denne dysen er i stor grad laget av plast ved hjelp av den innovative 3D-printprosessen. Dette eliminerer begrensningene ved konvensjonelle produksjonsmetoder, og dysen oppnår optimal rengjøringsytelse. Dysen kan enkelt forlenges ved hjelp av de separat tilgjengelige forlengelsene for vinklede dyser.
Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Dyse laget av plast
- Skade på delikate overflater unngås dersom dysen ved et uhell berører overflaten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 45 x 20
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater