Vinklet dyse, diameter 3 mm, 30°
Vinklet dyse, 3 mm: Denne plastdysen avbøyer strålen med 30°. Ideell for rengjøring av komplekse strukturer, som fordypninger og svært vinklede områder.
Den vinklede dysen (3 mm) er ideell for rengjøring av komplekse strukturer, som for eksempel fordypninger og svært vinklede områder. Den avbøyer strålen med 30°. Dysen er laget helt av plast og er produsert ved hjelp av en innovativ 3D-printprosess. Dette gir dysen best mulig rengjøringsytelse, da det ikke er behov for å ta hensyn til begrensningene ved konvensjonelle produksjonsmetoder. Dysen har et hurtigbyttesystem og kan også enkelt forlenges. Dette gjøres ved hjelp av forlengelsene for vinklede dyser, som er tilgjengelige separat.
Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Dyse laget av plast
- Skade på delikate overflater unngås dersom dysen ved et uhell berører overflaten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 46 x 22
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater