Vinklet dyse, diameter 3 mm, 90°

I den vinklede dysen avbøyes strålen sidelengs med 90°. Den er spesielt egnet for rengjøring av komplekse strukturer, fordypninger og områder med høy vinkling.

Den vinklede dysen avbøyer strålen med 90°, noe som gjør den ideell for rengjøring av komplekse strukturer, fordypninger og svært vinklede områder. Denne dysen er i stor grad laget av plast ved hjelp av den innovative 3D-printprosessen. Dette eliminerer begrensningene ved konvensjonelle produksjonsmetoder, og dysen oppnår optimal rengjøringsytelse. Dysen kan enkelt forlenges ved hjelp av de separat tilgjengelige forlengelsene for vinklede dyser.

Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
  • Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Dyse laget av plast
  • Skade på delikate overflater unngås dersom dysen ved et uhell berører overflaten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
  • Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
  • For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater