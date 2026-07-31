Den vinklede dysen (4 mm) er ideell for rengjøring av komplekse strukturer, som for eksempel fordypninger og svært vinklede områder. Den avbøyer strålen med 30°. Dysen er laget helt av plast og er produsert ved hjelp av en innovativ 3D-printprosess. Dette gir dysen best mulig rengjøringsytelse, da det ikke er behov for å ta hensyn til begrensningene ved konvensjonelle produksjonsmetoder. Dysen har et hurtigbyttesystem og kan også enkelt forlenges. Dette gjøres ved hjelp av forlengelsene for vinklede dyser, som er tilgjengelige separat.