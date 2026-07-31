Vinklet dyseforlengelse, 100 mm

Forlengelse for L2P-vinklede dyser. Forlengelsen er 100 mm lang. Flere forlengelser kan skrus sammen.

Forlengelse for L2P-vinklede dyser. Forlengelsen er laget av plast for å forhindre skade på gjenstanden som skal rengjøres. Gjengene er imidlertid forsterket med metall for å sikre lang levetid. Forlengelsen er 100 millimeter lang. Flere forlengelser kan skrus sammen.

Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
  • Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Dyse laget av plast
  • Skade på delikate overflater unngås dersom dysen ved et uhell berører overflaten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Mål (L x B x H) (mm) 118 x 20 x 20
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
  • Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
  • For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater