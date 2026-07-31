Vinklet dyseforlengelse, 100 mm
Forlengelse for L2P-vinklede dyser. Forlengelsen er 100 mm lang. Flere forlengelser kan skrus sammen.
Forlengelse for L2P-vinklede dyser. Forlengelsen er laget av plast for å forhindre skade på gjenstanden som skal rengjøres. Gjengene er imidlertid forsterket med metall for å sikre lang levetid. Forlengelsen er 100 millimeter lang. Flere forlengelser kan skrus sammen.
Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Dyse laget av plast
- Skade på delikate overflater unngås dersom dysen ved et uhell berører overflaten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Mål (L x B x H) (mm)
|118 x 20 x 20
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonsutstyr, som for eksempel støpeverktøy, transportbåndsystemer og håndteringssystemer, osv.
- Ideell for bruk i næringsmiddel- og kjemisk industri
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater