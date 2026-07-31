VJ 24 Handheld 360° new

Egenskaper og fordeler
Fleksibelt ledd
  • 360° justerbart ledd.
25° flat stråle
  • Grundig, effektiv rengjøring.
Quick Connect hurtigkobling
  • Enkel og rask å bytte ut
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 159 x 59 x 43
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Søppelkasser
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Tilbehør