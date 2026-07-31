VJ 24 Handheld 360° new
Egenskaper og fordeler
Fleksibelt ledd
- 360° justerbart ledd.
25° flat stråle
- Grundig, effektiv rengjøring.
Quick Connect hurtigkobling
- Enkel og rask å bytte ut
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|159 x 59 x 43
Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Blomsterpotter- og krukker
- Søppelkasser
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.