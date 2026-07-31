VP 180 K7

Egenskaper og fordeler
Trinnløs trykkregulering ved å enkelt vri
Fra høy- til lavtrykksstråle
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 449 x 43 x 43

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Mindre husfasader
  • Hage- og steinmurer
  • Ganger rundt huset
  • Gjerder
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Områder rundt hjem og hage