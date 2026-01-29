WB 7 Plus 3-i-1

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,4
Mål (L x B x H) (mm) 377 x 264 x 223

Bruksområder
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Persienner/rullegardiner
  • Garasjeporter
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Vinterhager
  • Balkongkledning
  • Vinduskarmer
  • Persienner og screens
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.