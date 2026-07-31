WR 20
For grundig ugressfjerning: Ugressfjerneren WR 20 for bruk med en varmtvannsspyler fra Kärcher. Utstyrt med en 20 cm bred dysestang og dyseadapter.
Rask, grundig og komfortabel: Vår WR 20 ugressfjerner viser sin sanne dyktighet når den kombineres med en varmtvannsspyler med høyt trykk fra Kärcher. For effektiv fjerning av ugress gir høytrykksspyleren en optimal vanntemperatur på 98 °C. Dyseadapteren garanterer en optimal strøm av varmtvannet ved den 20 cm brede lansen, og muliggjør dermed langvarig fjerning av uønsket ugress.
Egenskaper og fordeler
Optimalisert kompatibilitet mellom høytrykksvasker og ugresslanse for effektiv fjerning av ugress
- Den integrerte dyseadapteren garanterer konstant vannstrøm over hele dysestangen.
- Den nyeste brennerteknologien sikrer optimal vanntemperatur for fjerning av ugress (opptil 98 °C).
Ugresslanse i kompakt design
- Det kompakte designet gjør den mulig å bruke på trange arealer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
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Bruksområder
- Effektiv og praktisk fjerning av ugress
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