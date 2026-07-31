WR 50
Den 50 cm brede ugressfjerneren WR 50 er i kombinasjon med en varmtvannstrykksvasker fra Kärcher ideell for fjerning av ugress. Den leveres med et adaptivt chassis og dyseadapter.
Effektiv og uanstrengt ugressfjerning: Bare fest ugressfjerneren WR 50 til varmtvannshøytrykksspyleren fra Kärcher, og fjern det irriterende ugresset grundig og grundig med letthet og over lengre tid. Høytrykksspyleren leverer en optimal temperatur på 98 °C for ugressfjerning, mens dyseadapteren sørger for optimal vannstrøm ved den 50 cm brede dysestangen. Takket være det adaptive hjulfestesettet for lansen, jobber du også komfortabelt og uten å bli sliten i lengre perioder.
Egenskaper og fordeler
Inkludert hjulfestesett som kan tilpasses
- Komfortabel og uanstrengt drift selv under lengre arbeidsøkter.
- En optimal avstand fra bakken er garantert til enhver tid.
Optimalisert kompatibilitet mellom høytrykksvasker og ugresslanse for effektiv fjerning av ugress
- Den integrerte dyseadapteren garanterer riktig vannvolum i henhold til høytrykksvaskeren som brukes.
- Den nyeste brennerteknologien sikrer optimal vanntemperatur for fjerning av ugress (opptil 98 °C).
Ugresslanse i kompakt design
- Det kompakte designet gjør den mulig å bruke på trange arealer.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,5
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Effektiv og praktisk fjerning av ugress
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